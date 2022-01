Stazione, denunciato un 35enne: sorpreso con hashish, eroina e denaro

Nel pomeriggio di venerdì 28 gennaio, nella zona della Stazione Centrale e aree limitrofe, la Questura ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, in aggiunta alle normali Volanti, volto a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e i reati di microcriminalità. Nel corso dei controlli sono state identificate 32 persone e controllati 19 veicoli. Inoltre è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un cittadino tunisino 35enne, che aveva nascosto in un calzino 10 dosi di stupefacente, per un totale di circa 3 grammi di eroina e di 23,5 grammi di hashish, oltre alla di 85 euro, sottoposta a sequestro insieme allo stupefacente perché ritenuta provento di spaccio.

Nel corso della serata, infine, in tutto il centro storico si sono svolti i consueti controlli di tutte le forze dell'ordine per assicurare il rispetto e la corretta applicazione delle disposizioni restrittive in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contrastare la 'mala movida'. Nel corso del servizio sono state identificate 48 persone e controllati 14 esercizi commerciali e 22 Green pass. Il servizio non ha registrato criticità.