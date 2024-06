Tenta di rubare oltre 700 euro di merce da un supermercato: denunciato

Nell'immediata periferia della città i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa hanno identificato un conducente che, a bordo della propria auto, si è rifiutato di sottoporsi ai controlli per accertare l’eventuale assunzione di sostanze d'abuso prima di essersi messo alla guida. Così è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

A Cisanello, invece, i militari hanno denunciato in stato di libertà una persona straniera per furto aggravato. L'uomo all’interno di un supermarket del quartiere ha tentato di rubare diversi alimenti, venendo fermato da un addetto alla sicurezza mentre si accingeva a uscire dal negozio. La merce, per un valore complessivo di oltre 700 euro, è stata recuperata e restituita ai gestori del supermercato.