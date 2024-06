Minaccia un uomo con un tubo di ferro e scappa su un'auto rubata: denunciato

I Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno denunciato in stato di libertà un uomo per i reati di ricettazione e minaccia aggravata. Il soggetto, alcuni giorni fa, trovandosi nei pressi di un esercizio commerciale in evidente stato di agitazione, secondo le testimonianze dei presenti avrebbe dapprima minacciato un uomo brandendo un tubo in acciaio, per poi dileguarsi pochi istanti prima dell’arrivo dei militari, a bordo di un’auto che risultava da ricercare in quanto oggetto di furto.

Gli accertamenti, condotti dai Carabinieri, hanno consentito, nelle prime ore della mattina di lunedì 3 giugno, di rintracciare il soggetto che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria di Pisa, recuperare la vettura e restituirla alla legittima proprietaria, infine sequestrare il tubo che sarebbe stato utilizzato per minacciare i presenti.