Passeggia con una tronchese nel cestino della bici: denunciato

Nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 novembre una pattuglia della polizia, transitando in via Cottolengo, ha notato la presenza di un uomo vestito di scuro dall'atteggiamento sospetto. Sottoposto a controllo, nel cestino della bici che stava conducendo a mano i poliziotti hanno scovato una tronchese della quale l'uomo, noto ai poliziotti per i suoi svariati precedenti per reati contro il patrimonio, non ha saputo fornire plausibili spiegazioni. L'arnese è stato sequestrato, l'uomo è stato accompagnato in Questura e denunciato per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Gli agenti indagano anche sulla provenienza della bici.