Fermato con un coltello a bordo di una vettura rubata: denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno denunciato una persona per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e ricettazione. Nella giornata di mercoledì 12 giugno, sul litorale, i militari hanno sorpreso e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica pisana l'uomo che, sottoposto a perquisizione a bordo di un veicolo, è stato trovato in possesso, senza un giustificato motivo, di un coltello.

I Carabinieri hanno anche scoperto che la vettura su cui viaggiava l'uomo era stata rubata nella mattinata di martedì 11 giugno nella periferia della città. I militari hanno quindi sequestrato il coltello e restituito il veicolo al legittimo proprietario.