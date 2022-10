Guida lo scooter con una targa rubata e la patente sospesa: fermato dai Carabinieri

I Carabinieri hanno denunciato un uomo per ricettazione e per guida con patente sospesa. Il soggetto è stato controllato a Vecchiano, nei pressi della pineta, mentre era a bordo di un motorino. All’esito dei controlli i militari hanno accertato che la targa del ciclomotore non era quella corrispondente al mezzo, verificando che era stata rubata qualche giorno prima. Inoltre l’uomo è stato sorpreso in possesso di due tessere sanitarie, oggetto di denunce di smarrimento e di una carta Postepay intestata ad altra persona e quindi è stato denunciato per ricettazione.

A seguito di ulteriori controlli i Carabinieri hanno riscontrato che l’uomo era sottoposto alla misura di prevenzione personale dell’Avviso Orale, con patente di guida sospesa e perciò è stato denunciato anche per la specifica violazione, essendosi posto alla guida dello scooter. Il mezzo, che non è risultato rubato, ma intestato ad altra persona, non essendo coperto da assicurazione RCA, è stato posto sotto sequestro.