Tenta di rubare articoli sportivi ma viene scoperto dal commesso: denunciato

Nel primo pomeriggio di martedì 4 aprile una pattuglia della Squadra volanti è intervenuta in Corso Italia dopo aver ricevuto la segnalazione di un tentato furto a un negozio di articoli sportivi. L'autore aveva tentato di rubare della merce rimuovendo la placca antitaccheggio. Il 23enne, nordafricano regolarmente residente a Pisa, aveva indossato due capi di abbigliamento e tentato di varcare le casse, ma è stato scoperto da un commesso. Il ragazzo è stato identificato e denunciato alla Procura della Repubblica per tentato furto aggravato. La merce, per un valore complessivo di 85 euro, era stata visibilmente danneggiata pertanto è risultata non rivendibile, ma è stata comunque restituita ai gestori del negozio.