Continue violenze domestiche contro la compagna: denunciato un uomo

I Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria un uomo per il reato di maltrattamenti in famiglia. Gli accertamenti condotti dai militari hanno permesso di ricostruire che il denunciato, negli ultimi mesi, avrebbe posto in essere numerosi e ripetuti episodi di maltrattamento nei confronti della donna convivente, consistenti in violenze psichiche e vessazioni volte a limitarne la libertà, alle quali si aggiungono aggressioni fisiche, mai denunciati.

A fine maggio, al termine di un litigio scaturito in conseguenza del rapporto di convivenza ormai logorato, secondo le ricostruzioni dei Carabinieri l'uomo avrebbe spintonato la vittima, per poi allontanarsi dall’abitazione. Fortunatamente la donna ha riportato solo delle lievi escoriazioni. Dopo questo ennesimo episodio di violenza, i Carabinieri si sono attivati per verificare quanto appreso, procedendo, al termine degli accurati accertamenti, al deferimento dell'uomo.