Trovato a Pisa nonostante il divieto di dimora in Toscana: denunciato

Da una lite alla denuncia: per un 24enne di origini marocchine è scattata l'avvertenza ad allontanarsi immediatamente da Pisa. L'uomo attorno alle ore 23 di lunedì 24 gennaio stava litigando animatamente con una ragazza nel parcheggio del bowling di via Campaldo. Segnalata alla Questura, una pattuglia è intervenuta per sedare la discussione: gli agenti intervenuti sul posto hanno identificato i due soggeti, scoprendo che la 21enne pisana aveva diversi precedenti.

L'uomo invece era privo di documenti e perciò è stato portato in Questura per l'identificazione attraverso le impronte digitali. E' emerso che era destinatario del divieto di dimora in Toscana emesso dalla Corte di Appello di Firenze il 19 giugno 2020. A causa di questa violazione è stato denunciato e rimesso in libertà, con l’avvertenza di allontanarsi da Pisa e rispettare la misura disposta nei suoi confronti dal giudice.