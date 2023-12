Ruba per due volte nella stessa farmacia in tre giorni: riconosciuto e denunciato

I Carabinieri della Stazione di Cascina, con l'aiuto dei colleghi di Navacchio, nella giornata di mercoledì 27 gennaio sono intervenuti in centro per un furto avvenuto all’interno di una farmacia. Un uomo, dopo essersi finto cliente, si era impossessato di un profumo uscendo dal locale e dileguandosi nelle vie vicine. I Carabinieri, avendo la descrizione sommaria della persona, sono riusciti a rintracciare l’autore del furto, rivelatosi una vecchia conoscenza dei militari.

Accompagnato in caserma, al termine della perquisizione l'uomo è stato trovato in possesso del profumo, ma anche di un taglierino e due dosi di hashish per un peso complessivo di 2,10 grammi. Nel corso della denuncia la titolare della farmacia inoltre ha riconosciuto nell’uomo in stato di fermo il soggetto che nel giorno della vigila di Natale aveva effettuato un altro furto, sempre in danno della sua farmacia.

L'uomo quindi è stato segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per furto aggravato, porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. La refurtiva invece è stata restituita all’avente diritto.