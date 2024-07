Condannato ai domiciliari, ma passeggia per strada: arrestato di nuovo

Nell'immediata periferia cittadina i Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno arrestato per il reato di evasione un uomo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. I militari, durante il servizio di controllo del territorio e di vigilanza sui soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, sono stati allertati dalla Centrale Operativa del Comando Provinciale, poiché il dispositivo di monitoraggio elettronico dell'uomo lo aveva segnalato fuori dal luogo autorizzato.

Sono scattate immediatamente le ricerche, che hanno permesso ai Carabinieri di rintracciare l'uomo, poco dopo, intento a camminare per strada nelle vicinanze dell'abitazione. Il soggetto è stato condotto in caserma e arrestato. Dopo la celebrazione del rito direttissimo presso il Tribunale di Pisa, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato il fermo e disposto il ripristino della misura già in corso.