San Miniato, esce di casa nonostante i domiciliari: fermato dai Carabinieri durante la 'passeggiata'

I Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di evasione, un uomo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per crimini connessi a maltrattamenti in famiglia. I militari dell'Arma, durante un servizio di controllo dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, si sono recati presso il domicilio dell’uomo, non trovandolo in casa.

Sono così scattate immediatamente le ricerche che hanno permesso ai Carabinieri di rintracciare, poco dopo, la persona che camminava in strada, in prossimità dell’abitazione dove doveva essere ristretto. L’uomo, che non ha fornito alcuna valida giustificazione per il suo allontanamento, è stato condotto in caserma per le formalità di rito e dopo il deferimento all’Autorità Giudiziaria, ricondotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari.