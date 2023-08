Ruba il telefono a un pendolare mentre dorme: è irregolare e sarà espulso

Nella notte di giovedì 10 agosto la Polizia ferroviaria di Pisa è intervenuta sui binari della stazione centrale, dove un viaggiatore di origini nigeriane, da tempo residente a Roma, lamentava il furto del proprio telefono cellulare mentre si era assopito in attesa del primo treno che lo riportasse nella capitale. Il malcapitato ha fornito una descrizione molto sommaria dell’autore del furto, che i poliziotti dopo aver scandagliato l'intera area ferroviaria hanno successivamente ricollegato a un tunisino 40enne, noto per reati simili.

Il cellulare è stato recuperato e restituito alla vittima mentre l’autore, visti i precedenti, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di furto aggravato. In mattinata, in considerazione del suo stato di clandestinità, è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura che, verificati i numerosi precedenti criminali, ha chiesto ed ottenuto dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza un posto al Centro di Permanenza e di Rimpatrio di Gorizia. Una pattuglia della Polizia di Stato è partita dalla Questura alla volta del Friuli, dove il tunisino sarà preso in consegna dal CPR e nei prossimi giorni rimpatriato con volo charter per Tunisi.