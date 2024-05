Ruba alimenti e alcolici da un supermercato: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno arrestato in flagranza di reato un uomo per rapina impropria. I militari della Sezione Radiomobile a seguito di una segnalazione sono intervenuti in un supermercato dove, poco prima, il soggetto aveva trafugato diversi generi alimentari, tra cui anche alcolici.

La persona, per guadagnarsi la fuga, ha ripetutamente spintonato un addetto dell’esercizio commerciale e il personale di vigilanza intervenuto in soccorso. La segnalazione ha consentito l’immediato intervento da parte dei Carabinieri hanno tratto in arresto l’individuo e recuperato la merce sottratta.

L'uomo dapprima è stato trattenuto nella camera di sicurezza del Comando Carabinieri di Pisa, in attesa del processo con rito direttissimo nella giornata di lunedì 27 maggio che ha convalidato l’arresto: l'uomo quindi è stato sottoposto all’obbligo di presentazione una volta alla settimana presso i Carabinieri.