Guida un motorino rubato con la targa di un altro veicolo: denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Pisa, al termine di una rapida attività d’indagine, hanno proceduto alla denuncia di una persona per ricettazione. I militari hanno identificato il soggetto come il conducente di un motorino risultato provento di un furto avvenuto alcuni mesi fa a Pisa, sul quale era stata montata una targa, anch’essa risultata provento di un furto commesso l’anno scorso sempre nel territorio pisano. Sono state avviate le procedure per la restituzione del veicolo e della targa ai legittimi proprietari.