Fermato alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti e con la patente sospesa: denunciato

Nella serata di domenica 24 marzo i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa, durante i controlli alla circolazione stradale, hanno segnalato un conducente della strada che, alla guida del proprio veicolo in evidente stato di alterazione dovuta all’uso di stupefacenti, si è rifiutato di sottoporsi all'accertamento richiesto. Per il soggetto, con patente di guida già sospesa, i militari hanno proceduto al deferimento all’Autorità Giudiziaria.

Inoltre, sempre i Carabinieri della Sezione Radiomobile, nel corso dei servizi svolti in centro, hanno sorpreso e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica pisana due soggetti, in due circostanze differenti, trovati a Pisa in violazione della misura del divieto di ritorno nel Comune.