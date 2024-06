Fermato al volante dopo aver alzato il gomito: denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno denunciato in stato di libertà, alla competente Autorità Giudiziaria, una persona per guida in stato di ebbrezza. Nella periferia cittadina i militari della sezione Radiomobile hanno controllato un guidatore che è stato sorpreso al volante della propria auto con un tasso alcolemico pari a due volte il limite consentito dalla legge. I Carabinieri hanno quindi proceduto anche al ritiro della patente di guida.