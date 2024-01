Pontedera, vede i poliziotti e cerca di scappare con 20 grammi di hashish: arrestato

Nel pomeriggio di mercoledì 17 gennaio una pattuglia della Squadra Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pontedera ha sottoposto a controllo, vicino stazione ferroviaria, 4 soggetti di origine nordafricana, uno dei quali ha tentato di sottrarsi all'identificazione dirigendosi verso via delle Brigate Partigiane.

Un poliziotto, notando un repentino movimento del giovane che aveva occultato un involucro addosso mentre tentava di allontanarsi, lo ha inseguito e bloccato. Mentre gli altri tre non avevano alcuna pendenza in atto, il quarto è stato sottoposto a perquisizione personale: i poliziotti gli hanno scovato addosso ben 4 involucri di hashish, occultati nelle tasche della tuta, per un peso complessivo di oltre 20 grammi.

Portato in Commissariato e sottoposto a fotosegnalamento, è stato identificato per un 21enne di origini marocchine, residente a S. Maria a Monte, con precedenti di polizia. E’ stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, ha trascorso la notte nelle celle di sicurezza del Commissariato. Stamani è stato scortato dai poliziotti presso il Tribunale di Pisa, dove il giudice ha convalidato l'arresto e ha condannato il maghrebino a 4 mesi di reclusione, convertiti in 123 giorni di lavoro di pubblica utilità.