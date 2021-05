Denunciato per atti persecutori, ma continua a infastidire la sua ex

Nella serata di mercoledì 5 maggio una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta in centro a Pisa per la segnalazione di un uomo che voleva entrare in casa della sua ex convivente. Giunti sul posto, la donna ha riferito ai poliziotti che l'ex-convivente, dall’esterno dell’abitazione, chiedeva insistentemente di entrare in casa, causandole un forte stato di stress. L’uomo, che si era subito allontanato quando l’ex-compagna l’aveva avvisato dell’imminente arrivo della Polizia, in passato era già stato denunciato per atti persecutori.