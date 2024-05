Esce in strada, ma è ai domiciliari: finisce in carcere

I Carabinieri di Volterra hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Pisa nei confronti di un cittadino che, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per aver violato il divieto di avvicinamento nei confronti della propria compagna, è stato trovato dai militari in strada senza giustificato motivo. Al termine delle operazioni di rito, l’uomo è stato portato al carcere Don Bosco di Pisa.