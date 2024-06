San Miniato, non rispetta il divieto di avvicinamento all'ex compagna: scattano i domiciliari

I Carabinieri della Compagnia di San Miniato, in un Comune della zona del Cuoio, hanno rintracciato un soggetto destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il provvedimento cautelare costituisce un aggravamento della precedente misura cui era sottoposto, in seguito alla denuncia per il reato di atti persecutori.

La nuova misura è scaturita a seguito delle reiterate violazioni poste in essere dall'uomo, già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento all’ex compagna con conseguente divieto di comunicare in ogni forma: obblighi disattesi dall’uomo che in più occasioni, quasi quotidianamente, ha cercato di entrare in contatto con la donna attraverso chiamate, messaggi whatsapp e messaggi su social network. Al termine delle previste formalità l’uomo è stato condotto dai militari presso il proprio domicilio.