Rifiuta di pagare il conto e infrange la vetrina del ristorante: sarà denunciato

Nella serata di mercoledì 9 novembre una pattuglia della squadra volanti è intervenuta in piazza delle Vettovaglie, su richiesta di un ristoratore che aveva segnalato l'atteggiamento minaccioso di un cliente. Il soggetto, secondo l'imprenditore, si era rifiutato di saldare il conto dando in escandescenze. Sempre secondo la testimonianza del ristoratore, il cliente aveva afferrato un coltello minacciandolo, prima di uscire dal locale.

Non soddisfatto delle minacce, il cliente dopo qualche minuto si è ripresentato davanti al ristorante e ha scagliato alcune bottiglie di vetro verso la vetrina, mandandola in frantumi ma senza causare ferite a passanti e clienti ancora all'interno del locale. Gli agenti, sulla base delle dichiarazioni del proprietario e dei testimoni, visionando anche le immagine della videosorveglianza, sono vicini all'identificazione dell'autore del gesto. Si tratterebbe di uno straniero assiduo frequentatore della zona che, una volta identificato in modo definitivo, sarà denunciato per danneggiamento aggravato, minacce e insolvenza fraudolenta.