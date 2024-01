Vede i Carabinieri e ingerisce sei dosi di eroina: arrestato

I Carabinieri della stazione di Pontedera hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne cittadino nigeriano, sorpreso in possesso di 6 dosi di eroina verosimilmente destinate allo spaccio di 'piazza'. L’uomo, nel tentativo di non farsi arrestare, ha ingerito le dosi di stupefacente ma i militari, insospettiti dal suo atteggiamento, lo hanno condotto al Pronto Soccorso

del 'Lotti', dove è stato sottoposto ad accertamenti che hanno confermato la presenza, nell’apparato digerente, di vari

corpi estranei.

L’uomo è stato quindi trattenuto e piantonato dai militari nella struttura sanitaria dove, a distanza di diverse ore, ha espulso le sei dosi di eroina che hanno portato all'arresto nella flagranza di reato e la conseguente presentazione innanzi

al Tribunale di Pisa, per il rito direttissimo celebrato nella mattina di sabato 13 gennaio.