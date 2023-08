Prende a calci la vettura dei Carabinieri: finisce in carcere

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa hanno arrestato in flagranza di reato, per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato, un uomo. Nel pomeriggio di martedì 8 agosto durante il trasporto a bordo di veicolo di servizio, un cittadino di nazionalità nordafricana (irregolare in Italia e destinato ad un Centro di Permanenza per Rimpatrio) costui, per ostacolare il proprio trasferimento ha colpito a calci lo sportello posteriore del mezzo, danneggiandolo e opponendo resistenza nei confronti dei militari. I Carabinieri così lo hanno arrestato e per lui è stato disposto il giudizio direttissimo: nella mattinata di mercoledì 9 agosto, al Tribunale di Pisa, è stata disposta la custodia in carcere.