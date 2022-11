Vede la Polizia e tenta di allontanarsi: è irregolare e sarà espulso

Nella serata di giovedì 3 novembre una pattuglia della Squadra volanti, nella zona della stazione, ha proceduto al controllo di un soggetto sospetto che, privo di documenti, ha cercato di allontanarsi dagli agenti alla loro vista. I poliziotti lo hanno bloccato e condotto in Questura, dove hanno verificato che l'uomo aveva tentato di forzare il controllo perché irregolare in Italia. Il soggetto è stato trattenuto e messo a disposizione della Sezione Espulsioni dell'Ufficio Immigrazione,

che ha avviato nei suoi confronti le procedure per l'espulsione dal territorio nazionale.