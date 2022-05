Per terra nel suo negozio col sangue alla testa: salvato da un cliente

Un cliente entra in un negozio e trova il proprietario a terra, in stato di semi incoscienza, con una vistosa ferita sopra all'orecchio. E' accaduto nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 18 maggio, nel quartiere di San Martino. Al locale è arrivata una pattuglia della Questura accompagnata dal personale medico del 118 che ha prestato i primi soccorsi all'uomo ferito. In seguito all'ispezione gli agenti non hanno riscontrato prove o indizi che facessero pensare a una rapina o aggressione, e così confrontandosi con il medico intervenuto sul posto è stata ricostruita la dinamica dei fatti. Il proprietario del negozio, anziano, ha accusato un malore o è finito rovinosamente a terra dopo essere inciampato, procurandosi la ferita all'orecchio. L'uomo è stato trasportato dal 118 al Pronto soccorso per ulteriore accertamenti.