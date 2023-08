Fermo sul ciglio della strada con una mazza da baseball in macchina: denunciato

I Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, sono intervenuti nella zona adiacente la stazione centrale per controllare e sottoporre a perquisizione una persona. Il soggetto, a bordo di un veicolo fermo sulla strada, è stato sorpreso in possesso di una mazza da baseball della lunghezza di 60 centimetri e di una giacca appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco, la cui provenienza è in corso di accertamento. L'uomo è stato denunciato per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere e ricettazione.

Nel volterrano invece i Carabinieri hanno controllato lungo la SS 68 una vettura dall’andatura non lineare. Il conducente è stato sottoposto a test con etilometro: l'esame ha dato esito positivo. L'uomo al volante è risultato in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico di quasi tre volte superiore al limite consentito: è stato denunciato.