Accusa un malore in strada: inutili i soccorsi

La richiesta di soccorsi è scattata immediatamente, ma purtroppo era già troppo tardi. Attorno alle ore 9 di mercoledì 16 febbraio un uomo di 93 anni è deceduto in via Traversa, in zona Saline di Volterra, dopo aver accusato un malore. E' stato tempestivamente richiesto l'intervento del 118: sul posto sono arrivate l'ambulanza di Saline e l'automedica. Ma i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso del 93enne.