Caprona, trovato morto all'interno di un'auto

I sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo

Via del Ponte

Dramma questa mattina, 7 giugno, poco prima delle 11 in via del Ponte a Caprona, nel comune di Vicopisano. Un uomo di circa 60 anni è stato trovato morto all'interno della sua auto. Sul posto è intervenuto il 118 ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 60enne. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di suicidio.