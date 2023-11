Dramma questa mattina, 21 novembre, intorno alle 9 all'ufficio postale di via Emilia 29 a Pisa. Un uomo di 78 anni ha accusato un malore andando in arresto cardiaco. Sul posto è intervenuto il 118 con la Pubblica Assistenza di Pisa ma il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del paziente.