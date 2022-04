Dramma a Bientina: muore uomo finito in un pozzo

E' stato recuperato ormai privo di vita questa mattina, 11 aprile, intorno alle 11.30 un uomo di 76 anni caduto, per cause da accertare, in un pozzo a Bientina, in località Ponte dell'Antico. Sul posto di prima mattina, allertati dal 118, sono intervenuti per le operazioni di soccorso la squadra dei Vigili del fuoco di Cascina e il Nucleo speleo-alpino-fluviale di Pisa: purtroppo per l'uomo, residente a Bientina, non c'è stato niente da fare.

Sul posto anche i Carabinieri.