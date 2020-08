Coronavirus: muore un 77enne di Vecchiano

E' un uomo di Vecchiano di 77 anni il decesso registrato in Toscana nelle ultime 24 ore, come da comunicazione della Regione. Lo rende noto lo stesso sindaco Massimiliano Angori.

"Mi sono messo subito in contatto con i familiari porgendo le condoglianze e il più profondo cordoglio alla famiglia, a nome di tutta la nostra comunità - afferma Angori - Paolo, questo il suo nome, si era ammalato nei mesi scorsi quando era stato anche ricoverato; era guarito, si era negativizzato dal Covid19, e aveva da poco iniziato il periodo di riabilitazione. Nei giorni scorsi un malore ha peggiorato nel giro di poco tempo le sue condizioni generali di salute, anche se, fa sapere la moglie, il tampone al Covid19 era in realtà sempre rimasto negativo in questo ultimo periodo".