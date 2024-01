Si sdraia sul cofano della volante della Polizia offendendo gli agenti: denunciato

Nelle prime ore della notte di domenica 14 gennaio, mentre transitava in lungarno Pacinotti, una pattuglia della Polizia è stata costretta a fermarsi da un giovane che urlando e insultando i poliziotti, apparentemente senza alcun motivo, si è sdraiato sul cofano dell'auto impedendomi la marcia.

I poliziotti, facendo attenzione alle auto che circolavano vicino al ragazzo mettendone a rischio l'incolumità, sono riusciti a farlo scendere dal cofano della volante e accompagnarlo in Questura. Qui è stato identificato per un 31enne residente in una frazione di Pontedera, con precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio e al codice della strada: è stato denunciato alla Procura della Repubblica per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.