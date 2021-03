Pregiudicato sorpreso sul treno: portato al Don Bosco

Pensava di essere al sicuro sul treno a lunga percorrenza, ma il transito dalla stazione di Pisa gli è costato il trasferimento al carcere Don Bosco. Il protagonista è un uomo di 34 anni nato in Marocco e in Italia da 9 anni, già destinatario di una pena detentiva di oltre 2 anni per una serie di reati contro il patrimonio commessi nei territori di Pisa e Lucca.

L'uomo è stato fermato nel corso di un controllo di routine degli agenti della Polizia Ferroviaria di Pisa: sul suo conto c'erano nuove azioni criminali che hanno fatto scattare la revoca della sospensione della pena: dovrà scontare il periodo residuo della condanna in carcere.