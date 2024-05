San Miniato, aveva aggredito una donna al cimitero: identificato e denunciato

Nella giornata di mercoledì 29 maggio i Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno denunciato in stato di libertà un soggetto per rapina aggravata. Secondo le ricostruzioni scaturite dalle indagini dei militari, l’uomo nel pomeriggio di domenica 26 maggio all’interno del piccolo cimitero comunale, dopo aver avvicinato un’anziana che si trovava presso la tomba di un familiare, approfittando di un attimo di distrazione le ha spruzzato sul volto uno spray urticante, per poi farla cadere a terra, strapparle la borsa e dileguarsi.

La signora, che non ha avuto il tempo di reagire, è stata immediatamente soccorsa da personale della Misericordia presente all’interno del cimitero e fortunatamente ha riportato solo qualche graffio e un forte bruciore agli occhi e alla bocca.

Sebbene fosse molto spaventata, la vittima è riuscita a fornire ai Carabinieri una descrizione dell'aggressore. Grazie anche alle testimonianze di altre persone presenti nel cimitero, i militari sono infine giunti all’identificazione dell'uomo che

hanno poi denunciato alla Procura della Repubblica di Pisa.