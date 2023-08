Deve trascorrere 8 anni in carcere per il reato di omicidio: trovato in centro

Nella notte di domenica 6 agosto le volanti della Polizia hanno intercettato in centro un cittadino cinese, che da accertamenti successivi è risultato ricercato perché condannato in via definitiva a 8 anni di carcere per il reato di tentato omicidio doloso. Nella mattina odierna, al termine degli atti di rito, i poliziotti hanno accompagnato il soggetto al carcere Don Bosco per scontare la pena.