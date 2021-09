Irregolare sul territorio e protagonista di furti e ricettazione: sarà espulso

Il ragazzo di 20 anni è stato sorpreso in possesso di un coltello multiuso, chiavi alterate e grimaldelli

/ Via Carlo Cattaneo

Durante la stagione estiva il fenomeno dei furti ai danni dei turisti è costantemente sotto la lente d'ingrandimento delle forze dell'ordine. Nella giornata di venerdì 10 settembre gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato in via Cattaneo un 20enne di origini tunisine che, alla vista dei poliziotti, ha tentato di nascondersi in un angolo tra i palazzi.

I poliziotti hanno bloccato il 20enne e, al termine della perquisizione, hanno rinvenuto un coltello multiuso che hanno sequestrato. Lo straniero è stato denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Al termine delle operazioni di rito, nei confronti del 20enne, irregolare sul territorio nazionale, sono state avviate le pratiche di espulsione dal territorio nazionale.