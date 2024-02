Trasporti, salgono i controllori per verificare i biglietti: lui spacca il vetro dell'autobus

Vetro della porta del bus spaccato e corsa saltata. E' quanto accaduto nella mattinata di mercoledì 14 febbraio, all’altezza della fermata di via Marsala a Pisa verso le 7.40 sulla Linea 190, che da Pisa in partenza alle 7.30 arriva a Cascina. Questi i fatti: i verificatori hanno chiesto ad una persona il titolo di viaggio, ma il soggetto ne era sprovvisto cosicché i verificatori hanno provveduto a sanzionarlo, a questo punto però la persona prima è andata in escandescenza e poi ha spaccato il vetro della porta posteriore del bus.

I verificatori hanno cercato di calmare la persona avvertendo anche le forze dell’ordine che sono immediatamente arrivate sul posto e hanno identificato la persona. Il bus impossibilitato a effettuare il proprio servizio visto i danni riportati è stato portato alle officine di Autolinee Toscane per le riparazioni, ma la corsa della Linea 190 delle 7.30 da Pisa a Cascina è saltata. Autolinee Toscane si riserva, sentiti i propri legali, di valutare la possibilità di sporgere denuncia sia per danni sia per interruzione di pubblico servizio.