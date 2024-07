Si schianta al suolo con il parapendio: 53enne muore sul colpo

Un colpo di vento inaspettato, un errore di valutazione, un malfunzionamento dell'attrezzo utilizzato solitamente per solcare il cielo. Le cause sono tutte da accertare e sulla dinamica dei fatti indagano gli agenti della Polizia scientifica della Questura di Pisa. Per Alfredo Betti, l'uomo 53enne che nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 5 luglio, è precipitato al suolo con il suo parapendio non c'è stato niente da fare.

E' morto sul colpo, rendendo vani gli immediati soccorsi giunti sul luogo del terribile impatto, nelle campagne di Vecchiano. Per il personale del 118 e dei Vigili del fuoco non c'è stato niente da fare, se non estrarre il corpo straziato dallo schianto dal groviglio del parapendio. Anche l'elisoccorso Pegaso, alzatosi in volo su richiesta del personale sanitario, è rientrato alla base.

L'uomo era decollato dal monte del Legnaio nel Comune di Vecchiano, secondo gli appassionati di questo sport un luogo inedito rispetto alle postazioni di partenza più frequentate lungo le pendici dei monti Pisani e sul versante lucchese. Adesso la Procura della Repubblica di Pisa, sulla base dei rilievi della Scientifica, deciderà se disporre l'autopsia sul cadavere del 53enne, per comprendere se abbia avuto un malore, e sui resti del parapendio.