Stazione, scippa il borsello a un turista: inseguito e arrestato

Nella serata di mercoledì 10 luglio il personale dell’Ufficio Volanti della Questura di Pisa ha arrestato un cittadino senegalese colto nella flagranza di aver compiuto una rapina aggravata ai danni di un turista malese presente in città per le vacanze. Intorno alle 18:50, mentre la vittima stava transitando in zona stazione in compagnia del nipote minorenne, un uomo lo ha avvicinato con una banale scusa e lo ha afferrato per il collo, sottraendogli la borsa a tracolla contenente la somma di 500 euro.

Il rapinatore si è fuggito precipitosamente verso piazza della Stazione con la vittima al suo inseguimento che, senza perderlo di vista, ha chiamato il numero unico di emergenza 112. La volante è riuscita a fermare l’aggressore trovandogli indosso quanto sottratto.

Considerata la gravità della condotta e la sussistenza di precedenti per stupefacenti e reati contro il patrimonio, l'uomo è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata e, d’intesa con la Procura della Repubblica di Pisa, accompagnato nella Casa Circondariale Don Bosco in attesa del giudizio di convalida.