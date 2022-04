Si allontana da Palermo: rintracciato a Pisa

Rintracciato nella serata di ieri in zona Porta a Mare un 52enne scomparso lo scorso 9 aprile da Palermo. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia di Stato. L’ uomo, collaborativo, ha dichiarato di essersi allontanato dalla propria abitazione per non meglio precisati motivi e di essere arrivato a Pisa, via nave da Livorno, dove aveva nel passato già dimorato. E' stato accompagnato in ospedale per una osservazione più approfondita sulle sue condizioni; la Sala operativa della Questura di Pisa ha informato il Commissariato di zona, che ha provveduto a dare notizia al fratello del ritrovamento tranquillizzandolo sulle condizioni di salute.