Dichiarato scomparso due mesi fa: ritrovato vicino all'aeroporto

Durante un servizio di vigilanza in ambito aeroportuale un poliziotto della Polaria ha riconosciuto nel piazzale antistante l’aeroporto 'Galilei' un uomo segnalato come scomparso circa due mesi fa dall’Ambasciata della Repubblica Ceca. Il cittadino ceco, immediatamente identificato, corrispondeva a quello segnalato.

Apparentemente in buone condizioni di salute, ma con stati di amnesia dovuti ad una presunta aggressione, il 58enne ha manifestato la volontà di mettersi in contatto con i propri familiari. Il poliziotto ha quindi immediatamente chiamato il Console, al quale il cittadino ceco ha potuto descrivere la propria situazione al fine di organizzare il ricongiungimento con i propri cari.

Vista l’evidente situazione di indigenza, i poliziotti hanno provveduto ad acquistargli alimenti e bevande e, inoltre, per accelerare il suo rientro in patria gli hanno acquistato un biglietto aereo per la mattina di martedì 21 novembre in direzione di Praga.