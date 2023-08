Poliziotta fuori servizio scopre uno spacciatore e guida i colleghi nell'operazione di cattura

Nella serata di mercoledì 9 agosto alcune pattuglie della Squadra Volanti della Questura sono intervenute in via Matteucci per una sospetta attività di spaccio, segnalata da una collega libera dal servizio che, transitando in zona, aveva intravisto movimenti sospetti da parte di un nordafricano. La poliziotta, senza farsi notare, ha guidato i colleghi della volante sul posto, fornendo sia la descrizione del possibile spacciatore che gli spostamenti fatti abitualmente dai pusher per sviare gli appostamenti da parte della Polizia.

L'intuizione investigativa dell'agente è stata confermata dall’intervento dei colleghi in uniforme, alla cui vista il nordafricano ha repentinamente occultato un involucro all’interno di una fioriera per poi intrufolarsi all’interno di un esercizio commerciale. I suoi movimenti non sono sfuggiti alla poliziotta che ha indicato ai colleghi sia il soggetto che il luogo dell’occultamento: gli agenti così hanno ritrovato all'interno della fioriera 4 involucri termosaldati con all'interno sostanza stupefacente pronta allo spaccio, che a seguito di accertamenti di laboratorio è risultata essere cocaina del peso di oltre 3 grammi.

L'uomo è stato così bloccato all’interno dell’esercizio commerciale e sottoposto a perquisizione sul posto: è stato trovato in possesso di 40 euro che, unitamente alle 4 dosi, sono state sequestrate. Il nordafricano, 45enne, è stato accompagnato in Questura e denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente: avviate nei suoi confronti le procedure di espulsione dal territorio nazionale.