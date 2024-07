Fermato in zona stazione con tre dosi di cocaina pronte allo spaccio: denunciato

I Carabinieri hanno denunciato una persona per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante un servizio di controllo, i militari hanno sorpreso un uomo che stava transitando nei pressi della Stazione centrale con della cocaina confezionata in tre dosi pronte per lo spaccio. I Carabinieri hanno sequestrato i tre involucri con la droga, insieme al denaro che il soggetto portava con sé, circa 120 euro contanti. Dopodiché hanno condotto l'uomo in caserma per svolgere le procedure di segnalazione all'Autorità giudiziaria.