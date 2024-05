Centro storico: ubriaco e sotto effetto della droga si scaglia contro i Carabinieri

Nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 maggio, a Pisa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti in centro a supporto del personale sanitario del 118, aggredito da un soggetto a cui avevano poco prima cercato di prestare

le cure mediche poiché riportava una ferita al capo.

Intervenuti in ausilio dei sanitari, i militari sono stati offesi dall'uomo, in forte stato di agitazione verosimilmente dovuta ad assunzione di alcool e stupefacenti, che ha opposto forte resistenza al fine di evitare il suo successivo accompagnamento in caserma per gli atti conseguenti l’arresto. L'uomo è stato trattenuto nel Comando Provinciale Carabinieri di Pisa e, dopo il processo con rito direttissimo tenutosi dall’Autorità Giudiziaria pisana nella mattinata di oggi, è stata applicata a carico dell'uomo la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Pisa.