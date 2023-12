Si ubriaca nella stanza d'albergo, poi irrompe in un'altra camera e si addormenta: scoperto dalla Polizia

Nella tarda mattinata di giovedì 21 dicembre una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia è intervenuta in una struttura ricettiva per la segnalazione di danneggiamenti effettuati da un cliente. Sul posto i poliziotti hanno identificato il responsabile: un cittadino africano poco più che trentenne, professionista nel suo Paese e in Italia in possesso del visto per frequentare un corso di aggiornamento.

Gli agenti hanno ricostruito l'intera vicenda verificando che l'uomo, dopo aver soggiornato per una notte pagando anticipatamente, nella prima mattina di ieri non si era presentato al check-out. Il personale della struttura è salito in camera per assicurarsi che la persona stesse bene e ha appurato che la porta era aperta, la stanza messa a soqquadro con vari danneggiamenti e parecchie bottiglie di alcolici vuote riverse a terra.

Dell'uomo nessuna traccia, ma nel mentre i poliziotti si sono insospettiti dai rumori provenienti da una camera posizionata al piano superiore dove è stata scoperta la presenza dell’uomo che, nottetempo, accedendo dal tetto ed infrangendo una finestra con una tegola, si era introdotto in quest’altra stanza per poi distendersi sul letto. In stato confusionale, l’uomo ha affermato di non ricordarsi cosa fosse accaduto, dicendosi molto dispiaciuto per quello che aveva fatto e impegnandosi a risarcire adeguatamente tutti i danni alla direzione della struttura.