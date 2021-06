Ubriaco non vuole scendere dal bus: interviene la Polizia al deposito Cpt

L'uomo è stato portato in Questura per l'identificazione e multato per ubriachezza molesta

Qualche bicchiere di troppo e un pullman scambiato per un rifugio sicuro nel quale trascorrere la notte. E' servito l'intervento della Polizia nella tarda serata di ieri, lunedì 31 maggio, per distogliere dalle proprie intenzioni un uomo 48enne che si rifiutava di scendere dal mezzo nonostante i ripetuti inviti del responsabile di turno della Cpt. Il bus, terminata la corsa, era arrivato al deposito di via Bellatalla a Ospedaletto con l'uomo, un romeno, ancora a bordo.

Il responsabile di turno ha allertato la Polizia che, giunta sul posto, ha verificato che l'ubriaco era sprovvisto di documenti e lo ha portato in Questura per gli accertamenti. L'identificazione attraverso le impronte digitali ha rivelato che il 48enne ha diversi precedenti per reati contro il patrimonio: è stato multato per ubriachezza molesta e invitato a tornare alla propria abitazione, poco distante dalla Questura.