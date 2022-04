Vaga ubriaco in mezzo alla strada: messo in salvo dalla Polizia

Nella serata di venerdì 1 aprile una pattuglia della Polizia ha soccorso un uomo di 48 anni che stava vagando in mezzo alla carreggiata della via Emilia, nei pressi dell'incrocio con via Meucci, sfiorato pericolosamente dalla auto e dai veicoli di passaggio. Il 48enne, residente nella zona, era ubriaco e in stato confusionale: con l'aiuto degli agenti si è spostato sul ciglio della strada in attesa dell'ambulanza. Arrivato sul posto, il personale del 118 gli ha prestato le prime cure e lo ha trasportato al Pronto soccorso.