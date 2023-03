In stato di agitazione urla affacciato nudo alla finestra: interviene la Polizia

Nudo e affacciato alla finestra, mentre urlava frasi senza senso e toccava pericolosamente alcuni fili elettrici. E' la scena che si sono trovati di fronte nella prima mattinata di oggi, 21 marzo, in via Cattaneo, gli agenti della Polizia di Stato intervenuti in seguito alla segnalazione di alcuni residenti su urla insistenti di aiuto da parte di un uomo. Sul posto in sostegno sono giunte anche una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri e una della Polizia municipale.



Le forze dell'ordine hanno così fatto irruzione nell’appartamento e, con non poche difficoltà, hanno contenuto l’uomo per evitare che commettesse gesti inconsulti verso di sé e verso gli operatori. All‘interno dell’abitazione era anche presente la compagna, che ha riferito che il giovane, un 27enne con precedenti per spaccio di droga, era in crisi compulsiva dovuta verosimilmente all’assunzione di sostanza stupefacente.



A causa della sua agitazione i poliziotti hanno fatto intervenire un‘ambulanza del 118: i sanitari hanno così somministrato una dose di tranquillanti al ragazzo e lo hanno trasportato presso il pronto soccorso.



Grazie al tempestivo e sinergico intervento delle forze di Polizia, è stato così evitato che il giovane potesse lanciarsi nel vuoto, si folgorasse o facesse del male alla compagna.