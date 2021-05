Biennale di Venezia, il Comune di Pisa sostiene il progetto 'Urbanalogy'

C’è anche un po' di Pisa alla Biennale di Architettura di Venezia 2021. Il Comune ha concesso il proprio patrocinio a 'Urbanalogy', il progetto realizzato dall'architetto pisano Massimo Gasperini e dalla fotografa volterrana Irene Taddei. "Il progetto - dichiara l’assessore Massimo Dringoli - ha lo scopo di rappresentare, mediante gli strumenti del disegno e della fotografia, i rapidi mutamenti di un mondo segnato dagli effetti della globalizzazione. La narrazione di questo mondo viene affidata alla comparazione tra disegni e fotografie posti a rappresentare l'idealità e la realtà, come in un viaggio attraverso la storia dell'architettura e quindi dell'umanità".

Dringoli prosegue: "Ad ogni disegno di Massimo Gasperini corrisponde un'immagine fotografica di Irene Taddei in una relazione tra esperienze artistiche diacroniche secondo interpretazioni inaspettatamente riconducibili all'unico tema del rapporto tra narrazione e testimonianza. Si ha così la percezione di quanto la conoscenza del passato, se collegata alla coscienza del presente, sia capace di esprimere mutamento senza i timori che potrebbero essere indotti dalla velocità delle trasformazioni che stiamo vivendo. Una variante narrativa del progetto Urbana Logy è costituita dal progetto 'Pinocchio Architetto, rilettura delle Avventure di Pinocchio' interpretandole con disegni e fotografie che riescono a rendere reali gli episodi ed i paesaggi immaginati da Carlo Lorenzini".

"La qualità espressiva delle opere raccolte - conclude Dringoli - è tale da essere state selezionate per un video da presentare all'esposizione 'Comunità Resilienti' nel Padiglione Italia della Biennale di Architettura di Venezia 2021 in programma dal 22 maggio al 21 novembre 2021 nella sezione 'Italian Best Practice', ma per una maggiore diffusione ed essere meglio conservate saranno raccolte in un Catalogo che potrà accompagnarle nella Mostra itinerante che, a partire dal 2022, toccherà varie realtà territoriali".